Festnahme Maria Anzbacher zückte Messer in Büro im St. Pöltner Landhausviertel

Landhausviertel Foto: 360studios, weg-erbauer.com

E in 51-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in einem Büro im St. Pöltner Landhausviertel einen Bediensteten einer Landesstelle bedroht und ein Stanleymesser gezogen. Beim mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Maria Anzbacher handeln.