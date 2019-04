Ein 31-jähriger Mann aus St. Pölten dürfte am Freitagabend gegen 20 Uhr mit einem vorerst Unbekannten in St. Pölten in Streit geraten und dabei mit einem Messerstich gegen den Oberkörper schwer verletzt worden sein. Als Zeugen versuchten den Streit zu beenden flüchtete der Täter zu Fuß.

"Das Opfer suchte daraufhin noch ein Lokal auf, wo sich sein Gesundheitszustand verschlechterte. Er wurde gegen 22 Uhr mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht wo er notoperiert wurde. Zurzeit ist sein Zustand stabil und er befindet sich nicht in Lebensgefahr", so die Polizei in einer Aussendung am Montag.

Der operative Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos St. Pölten übernahm die Ermittlungen. Aufgrund dieser und nach Zeugeneinvernahmen konnte ein 20-jähriger pakistanischer Asylwerber als Beschuldigter ausgeforscht werden.

Der 20-Jährige wurde laut der Polizei-Aussendung und über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Wochenende von Kriminalbeamten festgenommen; er zeigte sich teilweise geständig und wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.