Gansch-Konzert in St. Pölten: „Jetzt wird einfach gespielt und fertig“

Schon seit er denken kann, hat Thomas Gansch eine Trompete. Mit dem Geschenk von seinem Vater, Komponist Johann Gansch, lernte der Musiker von Kindesbeinen an, Töne zu erzeugen.

Nun kehrt der zum Star-Trompeter gereifte St. Pöltner in seine Geburtsstadt zurück und präsentiert am Donnerstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr dem Festspielhaus-Publikum mit Georg Breinschmid und Benjamin Schmid seine Kunst.

„Mit den beiden habe ich das Gefühl, dass die Übergänge natürlich und harmonisch erfolgen.“

Das gut zusammengespielte Trio bietet einen Mix aus klassischer Musik und Jazz ohne Genregrenzen. „Wir werden vor allem Breinschmids Eigenkompositionen aufführen, aber auch ein paar Lieder von mir sowie Arrangements von Tschaikowski“, sagt Trompeter Gansch, der öfter mit der St. Pöltner Jugendblasmusik unter Leitung von Peter Zeipelt auftrat.

Er sei normalerweise kein großer Fan von Cross-over-Projekten, aber in dieser Konstellation ist es anders: „Mit den beiden habe ich das Gefühl, dass die Übergänge natürlich und harmonisch erfolgen. Sowohl Benjamin als auch Georg haben ein vielseitiges Vermögen und können in verschiedenste Stile eintauchen.“

Für die Zukunft plant Gansch mit dem Tonkünstler-Orchester am 13. Mai einen Abend voller Blasmusik im Festspielhaus, an dem er auch als Entertainer und Moderator auftritt. An Ersatztermine für abgesagte Konzerte denkt er nicht: „Jetzt wird einfach weitergespielt und fertig“, so Gansch.

