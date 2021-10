Kultur-Benefiz der Talente

Gleich mehrfach unterstützt das Konzert am Montag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr im Festspielhaus. Mit der international erfolgreichen Pianistin Claire Huangci stehen hochbegabte Musiktalente des Kammerorchesters der Animato-Stiftung auf der Bühne und spielen Beethoven, Mozart und Mendelssohn-Bartholdy. Der internationale Konzerttournee führt heuer neben Wien, Prag und Berlin auch nach St. Pölten.

Durch die Kooperation der Animatostiftung mit Rotary werden mit dem Konzert aber nicht nur Musiktalente gefördert, sondern auch Sozialprojekte: Der Erlös aus dem Kartenverkauf geht dafür an den Rotary-Club. Karten gibt es auf der Festspielhaus-Website im Kartenbüro am Rathausplatz und an der Abendkassa.