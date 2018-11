Die regelmäßigen Besuche des internationalen Starchoreografen Angelin Preljocaj zeigen, wie sehr sich das Festspielhaus zu einer Top-Adresse für zeitgenössischen Tanz entwickelt hat. Nachdem das Ballet Preljocaj 2013 mit „Les Nuits“ verzückte, ein Jahr später mit „And Then, One Thousand Years of Peace“ beeindruckte und 2015 mit dem märchenhaften „Snow White“ verzauberte, bringt Tanz-Meister Preljocaj dieses Mal das Shakespeare-Drama schlechthin auf die Bühne des Festspielhauses: Gleich an zwei Tagen – am Samstag, 24., November, 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 25. November, 16 Uhr – lässt der französische Choreograf die Montagues und die Capulets in „Roméo et Juliette“ aufeinandertreffen.

Getanzt wird zur Musik von Sergej Prokofjew, inklusive der berühmten Suite „Montagues und Capulets“, gespielt vom Tonkünstler-Orchester. Passend zur tragischen Geschichte werden zudem düstere Sounds von Goran Vejvoda zu Gehör gebracht.

Hochkarätigen Tanz gibt es dann auch am Samstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr, auf der Festspielhaus-Bühne: Die deutsche Top-Choreografin Sasha Waltz reicht zum 25-Jahres-Jubiläum ihrer Compagnie das neue Stück „Kreatur“. Darin thematisiert sie Macht und Ohnmacht, Freiheit und Kontrolle sowie Gemeinschaft und Isolation.

Mehr Infos gibt es unter www.festspielhaus.at.