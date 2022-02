Nachbar befreite Mann aus Brandwohnung

Sonntagsruhe gab es für die Freiwilligen Feuerwehren Wilhelmsburg und St. Georgen keine. Kurz vor 22 Uhr schrillten dort die Alarme. In der Küche einer Wohnung in Wilhelmsburg war aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Nachbar hatte den Brand bemerkt und alarmierte die Feuerwehr. "Er hat auch den Nachbarn aus der Wohnung befreit, so konnten wir sofort mit der Brandbekämpfung starten", heißt es von der FF Wilhelmsburg. Unter schwerem Atemschutz gingen die Trupps der beiden Feuerwehren vor.

Insgesamt standen zwei Feuerwehren mit sieben Fahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten im Einsatz. Auch Polizei und Rettung waren mit dabei.

