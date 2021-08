Sie sind nicht nur bei Bränden zur Stelle, bei Verkehrsunfällen oder Unwettereinsätzen, sondern auch dann, wenn es darum geht, das Leben eines Tieres zu retten: die Mitglieder der Feuerwehr.

Ihr Geschick in letzterem Fall bewies die Mannschaft der Feuerwehr St. Pölten-Unterradlberg am Sonntag. Ein Reh war im Bereich der ehemaligen Fabrik in den Mühlbach gestürzt und versuchte verzweifelt, aus dem Wasser zu kommen. Anfangs schaffte es das Tier, selbst herauszukommen, es war aber so verwirrt und verängstigt, dass es wieder hineinsprang. Das sah glücklicherweise eine aufmerksame Anrainerin. Sie verständigte sofort die Feuerwehr. Die Floriani erwiesen bei der Rettungsaktion Geschick: Es gelang ihnen, eine Reißleine um den Hals des Rehs zu werfen. Dann zogen sie das Wild vorsichtig ans Ufer. Da das Tier unversehrt war, ließen sie es sachte frei.

Das Reh war sichtlich erleichtert, wieder Boden unter den Klauen zu haben. Nach einer kurzen Erschöpfungspause suchte es wieder den Weg zurück in die Natur; dieses Mal - zur Erleichterung seiner Retter - ohne Mühlbachquerung.