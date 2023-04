Tag der offenen Tür: Feldmesse bis Maibaumfest

Ein umfangreiches Programm an zwei Tagen präsentiert die Feuerwehr St. Georgen ihren Besucherinnen und Besuchern am Tag der offenen Tür. Schon am Samstagmorgen war der Ansturm bei der Feldmesse im Feuerwehrhaus groß. Danach ging es mit einer Jugendolympiade sowie einer Schauübung weiter. Auch das Maibaumaufstellen zählt zur jährlichen Tradition und ist ein Highlight für Groß und Klein.

Wer hausgemachten Schmankerl nicht widerstehen kann und die Feuerwehr St. Georgen unterstützen möchte, hat noch bis Montag, 1. Mai, die Möglichkeit dazu. Denn morgen, Montag, ab 10 Uhr, geht das Fest mit dem traditionellen Frühschoppen in die nächste Runde. Knusprige Grillhendl gibt es ab 11 Uhr.

