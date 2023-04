Wagramer Floriani luden zum Tag der offenen Tür

Wer schon immer einmal die Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr genauer kennenlernen wollte, der war beim Tag der offenen Tür der FF Wagram genau richtig. Bei gemütlicher Atmosphäre zeigte die Feuerwehr stolz ihren Fuhrpark, ihre Ausrüstung und ihr Feuerwehrhaus her. Eines der großen Highlights war dabei die Einsatzübung, wo die Floriani eine Personenbergung aus einem verunfallten Auto simulierten. Das schnelle und professionelle Vorgehen bei der Einsatzsimulation brachte dabei einige Besucher zum Staunen. Nach Übungsabschluss konnten sich unter Aufsicht von Andreas Binder und Rainer Horvath dann auch die Zuschauer an dem Schneidwerkzeug der Feuerwehr versuchen.

„Wir sind mit dem Besuch sehr zufrieden. Wir hatten um 10 Uhr bereits die Feldmesse in der Halle, danach hat das Wetter zum Glück aufgerissen und wir können im Laufe des Nachmittags immer wieder neue Besucher begrüßen“, zeigte sich Kommandant Peter Strobl zufrieden. Ein wichtiges Ziel des Tag der offenen Tür sei laut Strobl dabei nicht nur die Arbeit der Feuerwehr vorzustellen, sondern auch einige Besucher so zu begeistern, dass diese der Feuerwehr beitreten. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern, bei der Feuerwehrjugend aber auch bei der aktiven Mannschaft. Wir haben heute schon sehr viele Interessierte gesehen und hoffen, dass sich davon in den nächsten Wochen auch einige bei uns melden und Mitglieder werden“, so Strobl.

