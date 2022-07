Mühlbachrafting in Stattersdorf

Werbung

Mit allem, was irgendwie schwimmt oder zumindest diesen Eindruck erweckt, wagten sich beim Mühlbachrafting rund 20 mutige Teams ins Wasser. Die Boote wurden dabei in Minutenabständen ins Wasser gelassen und mussten eine Strecke von rund 900 Metern absolvieren. In der Mitte der Strecke gab es auch eine Labstelle um die Teilnehmer zu stärken.

Einzige Regel: Das Boot muss ohne zusätzlichen Antrieb schwimmen und darf nicht höher als 57 Zentimeter sein. Trotz aufwendig gebauten Booten kamen aber nur wenige Teilnehmer trocken ins Ziel. Entweder weil Konkurrenten mit Wasserpistolen warteten oder das Boot doch nicht unsinkbar war.

Die Abkühlung war bei den meisten aber gerne gesehen, da Temperaturen jenseits der 30 Grad herrschten. Ein besonderes Highlight war auch der Nachbau des Containerschiffes "Ever Given", welches den Suezkanal blockiert hatte. „Wir hoffen aber, dass wir nicht den ganzen Bach blockieren und stecken bleiben“, erzählt Stefan Chval, Kapitän der Miniatur „Ever Given“.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.