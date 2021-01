In jüngere Hände wollte Leo Stiefsohn das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Böheimkirchen legen. Bei der Mitgliederversammlung, die unter strengen Coronavorschriften eingehalten werden konnte, wurde der einstige Stellvertreter Karl Streimelweger zum neuen Kommandanten gewählt. Stiefsohn wird als Stellvertreter weiterhin im Kommando der Feuerwehr vertreten sein. Damit kommt er auch für eine Position im Abschnittskommando in Frage. Das stellte er auch vor zwei Wochen im Gespräch mit der NÖN in Aussicht. Johann Trinkl wird weiterhin als Verwalter zur Verfügung stehen, Sabine Felbinger wird ihn dabei unterstützen.