Gewitterzelle zog über den Bezirk St. Pölten

Ein heftiges Unwetter bahnte sich am Freitagnachmittag über dem Bezirk St. Pölten-Land an. Aufgrund der Wetterprognose waren die Feuerwehren aber gut vorbereitet. „Die Bereichsalarmzentrale war vorbeugend mit drei Disponenten besetzt“, schildert Florian Schmidbauer vom Bezirksfeuerwehrkommando St. Pölten-Land.

Und es dauert nicht lange: Am frühen Abend zog die Gewitterzelle mit Sturmböen und starkem Regen über den Bezirk. Bis Mitternacht hatte die Bereichsalarmzentrale über 40 Mal eine Feuerwehr alarmiert.

Der Hauptschwerpunkt der Einsätze lag in der Landeshauptstadt St. Pölten, aber auch in allen anderen Regionen des Bezirks gab es Sturm- und Regeneinsätze. Die Feuerwehren mussten unzählige Keller auspumpen, umgestürzte Bäume beseitigen oder Bauzäune von Straßen entfernen.

In Hofstetten-Grünau war im Bereich Plambach ein Baum über eine Straße gestürzt und behinderte ein Rettungsfahrzeug an der Weiterfahrt. Rasch war die Feuerwehr vor Ort und entfernte gemeinsam mit Mitarbeitern der Straßenmeisterei den Stamm. Auch in Tullnerbach musste die Feuerwehr herabgestürzte Äste entfernen.

Insgesamt standen 25 Feuerwehren mit 50 Fahrzeugen und 300 Einsatzkräften im Unwettereinsatz.

