Feuerwehreinsatz Hafnerbacher Feuerwehr entfernte umgeknickten Baum

Die Freiwillige Feuerwehr Hafnerbach Markt bei der Einsatzstelle auf der L5140. Foto: privat

W ie so viele andere Feuerwehren im Land, musste auch die Freiwillige Feuerwehr Hafnerbach Markt am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ausrücken. Ein Baum war auf die Straße gebrochen und musste beseitigt werden.