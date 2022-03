Feuerwehreinsatz in der St. Pöltner Innenstadt

Die Stadtfeuerwehr war noch mit der wöchentlichen Kraftfahrausbildung beschäftigt, als sie zu einem Brand in einem Müllraum in der Franziskanergasse alarmiert wurde. So rückten 23 Mitglieder der FF St. Pölten-Stadt sofort mit sechs Fahrzeugen aus. Auch die FF Wagram unterstützte. Durch das Feuer im Müllraum entstand sehr viel Rauch, der ins Stiegenhaus zog. "Die Wohnungen waren nicht gefährdet", hieß es von der Stadtfeuerwehr. Die Feuerwehrmitglieder räumten den Müllcontainer aus und löschten das Brandgut ab. Das Stiegenhaus wurde belüftet.

