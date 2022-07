Mähdrescher fing Feuer in Pyhra

Werbung

Kfz-Brand in Wieden: So lautete die erste Alarmierung für die Feuerwehr Pyhra-Markt am Samstag gegen 11.30 Uhr. Doch der Einsatzort war nicht auf der Straße, sondern mitten auf einem Feld. Dort hatte ein Mähdrescher während Erntearbeiten Feuer gefangen.

Auch die Feuerwehren Perersdorf, Wald und Obertiefenbach eilten herbei. Bereits während der Anfahrt rüstete sich ein Atemschutztrupp für den bevorstehenden Einsatz aus.

Neben den Löscharbeiten mit Wasser setzten die Floriani Schaum ein. Durch diesen war das Feuer im Motorraum des Gefährts rasch gelöscht. Ein zweiter Atemschutztrupp unterstützte die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Nach rund einer Stunde war der Einsatz auch schon wieder beendet.

