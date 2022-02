Zigarette oder heiße Asche lösten Brand in Grünschnittcontainer aus

Am Sonntagvormittag musste die Freiwillige Feuerwehr Spratzern zu einem Brand in einem Grünschnittcontainer in der Waldbrunnerstraße ausrücken. Aufmerksame Anrainer hatten eine starke Rauchentwicklung festgestellt und alarmierten die Feuerwehr. "Es fanden gerade Wartungsarbeiten im Feuerwehrhaus statt, daher konnten wir schnell ausrücken", heißt es von der FF Spratzern. Weil der Brand erst in Entstehung war, konnte er durch Fluten des Containers rasch gelöscht werden. Als Brandursache wird heiße Asche oder eine unachtsam entsorgte Zigarette vermutet.

Die FF Spratzern war mit 12 Mann und zwei Fahrzeugen etwa eine halbe Stunde im Einsatz.

