Beste Stimmung bei der Weinkost in Stattersdorf

Drei Tage lädt die Freiwillige Feuerwehr Stattersdorf auch in diesem Jahr zu ihrer Weinkost. Zur Eröffnung am Freitag kamen zahlreiche Ehrengäste. Kommandant Martin Spitzer freute sich etwa über den Besuch von Bundesrätin Sandra Böhmwalder, Landtagsabgeordneten Martin Antauer, Vizebürgermeister Harald Ludwig und Pfarrer Paul Przybysz. Thomas Koprax übergab für den Verein zur Förderung der FF Stattersdorf eine Spende in Höhe von 4.000 Euro.

Heute, Sonntag, wird noch von 10 bis 16 Uhr beim FF-Haus in Stattersdorf gefeiert. Es gibt auch ganztägig warme Küche.