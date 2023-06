FF Pottenbrunn feiert Heurigen

Die Freiwillige Feuerwehr Pottenbrunn feiert auch heuer wieder ihr traditionelles Feuerwehrfest in der Halle der Familie Wegscheider. Seit Freitag gibt es Musik, Tanz, und gute Stimmung bei Speis und Trank.

Eines der Highlights war das Oldtimertreffen am Samstag samt Ausfahrt zu den Windrädern am Plattenberg. Fast 20 Traktoren waren dabei heuer am Start. „Die Traktoren kommen dabei direkt zu uns aufs Festgelände und Starten von hier“, erklärt Kommandant Michael Schmölz. Am Samstagabend ab 20 Uhr sorgte dann noch „music4dance“ für Partystimmung am Fest.

Den Abschluss findet das Fest am Sonntag, den 4. Juni. Dann gibt es ab 11 Uhr einen Frühschoppen von „music4dance“ und bis 16 Uhr kann man auch noch gut speisen.