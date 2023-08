FF Wagram lädt zur Weinkost

Das größte Feuerwehrfest in St. Pölten feierte am Freitag mit dem Bieranstich die offizielle Eröffnung. Bürgermeister Matthias Stadler schlug das Fass an und eröffnete mit den Worten „O'zapft is“ das Fest. Bereits am Nachmittag gab es für die Gäste ein kulinarisches Angebot, das keine Wünsche über lässt. Neben den berühmten “Wagramer Ripperln” dürfen sich die Gäste auf saftige Brathendl, g’schmackige Bratwürstel und weitere köstliche Spezialitäten freuen. Auch Veganer kommen nicht zu kurz und können ein veganes Curry genießen.

„So ein Fest ist ohne unsere Mannschaft nicht möglich. Wir haben pro Tag rund 140 Leute im Einsatz“, so lobt Kommandant Peter Strobl die Arbeit seiner Kameraden. Lobende Worte gab es auch von Bürgermeister Matthias Stadler: „Mit der Feuerwehr Wagram verbindet mich sehr viel. Das Feuerwehrhaus war das erste, das ich als Bürgermeister bauen durfte. Ich komme hier immer wieder gerne her und die Feste, die ihr ausrichtet sind immer super.“

Nach dem Bieranstich sorgte dann die Musikgruppe „New Starlights“ für festliche Stimmung. Am Samstag und Sonntag geht es mit dem Festbetrieb weiter. Hier können Gäste auch die neue Sunlounge ausprobieren. Hier kann man sich zurücklehnen, einen erfrischenden Drink genießen und das Ambiente der Weinkost in vollen Zügen erleben.