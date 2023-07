Florianis feiern in Ochsenburg

Als das Ochsenburger Schloss die letzten kräftigen Sonnenstrahlen mit seiner gelben Fassade reflektierte, hieß es „O'zapft is“ am Feuerwehrfest. Stadträtin Gabriele Vavra schlug das Bierfass gemeinsam mit Kommandant Christian Übelbacher an, um mit Feuerwehrkollegen und Politikvertretern anzustoßen.

Eine neue Attraktion, die sowohl den Kellnern die Arbeit, als auch den Gästen die Speisenauswahl erleichtert, ist die „Hendl-Ampel“. Diese zeigt mit rotem oder grünem Licht an, ob es gerade fertige knusprige Hendl gibt oder ob diese noch am Griller brutzeln.

Zur Eröffnung am Freitag sorgte die Band New Starlights mit Schlagerhits und Oldies für Unterhaltung. Am Samstag und Sonntag übernehmen die Most-Land-Stürmer die Bühne.