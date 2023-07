Kaltes Bier, knusprige Hendl: Perersdorfer Florianis feierten

Trotz Regens und kühlen Temperaturen kamen bereits am ersten Tag des Feuerwehrfestes hunderte Besucher ins sonst eher verschlafene Perersdorf. In der Halle war von schlechter Laune nichts zu spüren. Sänger Rainer Weißmann von der Band „Achtung“ heizte den feierwütigen Heurigengästen, zum Leidwesen seiner Stimmbänder, bis in die frühen Morgenstunden ordentlich ein. Die Feuerwehrfeste in der Region sind generell bekannt für eine gemütliche, ausgelassene Atmosphäre. Doch, dass zwischenzeitig beinahe alle Besucher auf den Bänken der Heurigengarnituren stehen und Lieder sowie Sprechchöre lautstark mitsingen, gibt es in dieser Form nur in Perersdorf.

Den traditionellen Bieranstich übernahmen Bürgermeister Günter Schaubach und Bierspender Christian Haiden gemeinsam mit Neo-Kommandant Stefan Haubenwallner. Neben zahlreichen Spendern und Pfarrer Markus Heinz feierten unter anderen auch Feuerwehrkollegen, wie Gerald Gaupmann, Thomas Altphart und Martin Waldbauer, sowie die Gemeinderatsmitglieder Vizebürgermeisterin Erika Zeh, Franz Ambichl, Stefan Nagy und Markus Karner-Steurer nach der offiziellen Eröffnung mit den Florianis aus der Katastralgemeinde Perersdorf.