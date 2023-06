Waldinger ließen sich Laune nicht vom Regen trüben

Bevor die Traisentaler beim Bieranstich aufspielten, ging es in Wald beim Nassbewerb heiß her. Die Bewerbsgruppe aus Wald holte am heimischen Grund schlussendlich den Sieg vor den Teams aus Perersdorf und Wald. Die Leistungen der Pyhringer Feuerwehr konnten sich also sehen lassen.

Den Bieranstich übernahm wie gewohnt Bürgermeister Günter Schaubach mit dem Kommandanten Gerald Gaupmann. Auch starker Regen während des Festes tat der Laune der Waldinger keinen Abbruch und es wurde bis in die frühen Morgenstunde gefeiert. Für Unterhaltung am nächsten Tag sorgte der traditionelle Frühschoppen mit dem Raiffeisen-Musikverein.