Viel zu feiern bei der Feuerwehr Gerersdorf

Das Feuerwehrfest war für die Freiwilligen der FF Gerersdorf ein großer Erfolg. Musikalisch geprägt war das Wochenende von den „Ötscherland Buam“ am Freitag, den „life brothers“ am Samstag sowie dem Musikverein Gerersdorf und DJ Matteo am Sonntag.

Dazu kam die Florianimesse mit Militärdekan in Ruhe Alfred Weinlich, der die Freiwilligenarbeit und den heiligen Florian in den Mittelpunkt seiner Predigt stellte, und die Angelobung neuer Feuerwehrmitglieder. Lukas und Tanja Hieber, Jakob Knestel, Andreas Kreimel und Robert Geierhofer gelobten vor Kommandant Matthias Fraberger und Bürgermeister Herbert Wandl, ihren Dienst in der Feuerwehr gemäß dem Motto „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“.

108 Mitglieder umfasst die Freiwillige Feuerwehr Gerersdorf zurzeit, davon 79 aktive, 16 Feuerwehrjugendmitglieder und 13 Reservisten. Sie alle leisteten im letzten Jahr rund 5.500 freiwillige Stunden für die Allgemeinheit.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.