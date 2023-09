65 Kids beim Lager des Feuerwehrabschnittes St. Pölten-Stadt

Zum zweiten Mal nach der Corona-bedingten Zwangspause trafen sich die Feuerwehrjugendgruppen des Abschnittes St. Pölten-Stadt wieder beim Abschnittslager. Organisiert wurde das lustige Wochenende dieses Mal von der Feuerwehr St. Pölten-Stadt, als Ort für die kleine Zeltstadt wurde eine große Wiese in Landhaus-Nähe hinter dem Hypo-Gebäude, direkt neben der Traisen, gewählt.

Direkt neben der Traisen schlugen die Jugendgruppen ihre Zelte auf. Foto: AFKDO St. Pölten-Stadt

Nach der Anreise am Freitag galt es die Zelte aufzubauen und nach einer Stärkung wartete abends ein geführter Nachtspaziergang durch die Innenstadt. Selbst die aufgewecktesten Kinder folgten gespannt den Erzählungen der Stadt-Expertin, die mit den Kindern und Betreuern gemeinsam die Innenstadt erkundete und ihr umfangreiches Wissen über die Stadt teilte.

Bei verschiedenen Spielstationen konnten die Kids am Samstag beispielsweise mit der Teleskopmastbühne in über 30 Meter Höhe aufsteigen, ihre Zielgenauigkeit beim Dosenschießen oder Asphaltstockschießen unter Beweis stellen, ein überdimensionales Kugellabyrinth mit technischen Feuerwehrgeräten bewältigen oder einen Getränkekistenstapel errichten und erklettern.

Spiel und Spaß kamen nicht zu kurz, wie beispielsweise beim Kugellabyrinth, Kistenklettern oder Fahren mit der Teleskopmastbühne. Foto: AFKDO St. Pölten-Stadt

Heiter ging es am Nachmittag weiter, als sich die Kids bei tollem Wetter plantschend und spielend in der Traisen vergnügen konnten. Nach einem bunten Abend, einer ruhigen Nacht und einem stärkenden Frühstück am Sonntag Morgen wurde das Lager schließlich wieder abgebaut und die kurze Heimreise in die jeweiligen Stadtteile angetreten.

Erfreut über den Erfolg des Jugendlagers war auch Mit-Organisator und Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Mateusz Fryn: „Mein Dank gilt nicht nur den Jugendlichen, die sich allesamt toll verhalten und bei allen Aktionen motiviert mitgemacht haben, und ihren Betreuern, sondern auch dem Team der Stadtfeuerwehr, das sich Zeit genommen hat um den Kids ein spannendes Programm und gute Verpflegung zu bieten.“