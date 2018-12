Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, wurde das Pferd durch einen Tierarzt mit Medikamenten sediert, um einerseits das Tier zu beruhigen, andererseits aber auch zum Schutz der Helfer vor Ort und der Einsatzkräfte, um unkontrollierte Bewegungen des Pferdes zu verhindern.

Das Pferd lag beim Eintreffen der Einsatzkräfte in seiner Box im Stall seitlich am Boden. Eines der Beine war zwischen zwei Gitterstäben in etwa 1,5 Metern Höhe gerutscht.

LM Andreas Scharnagl, FF St.Pölten-Wagram

Der Feuerwehr gelang es die Gitterstäbe mittels Hydraulischem Spreizer behutsam auseinander zu drücken. Nachdem der Huf des Pferdes befreit war, konnte das Tier mit der Hilfe von Helfern des Reitclubs wieder aufstehen und in eine nebenbei befindliche freie Box gebracht werden.

Die Erleichterung war nach der raschen und unkomplizierten Rettung von "Benedict" allen Beteiligten des Reitclubs, allen voran seinem Besitzer, anzusehen - dieser bedankte sich am Tag danach auf der Facebook-Seite derFeuerwehr:.

Am Tag darauf besuchte ein Teil der Einsatzmannschaft ihren "Patienten" und brachten als kleines Trostpflaster einen Bund Karotten mit.