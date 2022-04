St. Pöltner Studierende wandern vom Hör- in den Kinosaal

Werbung

Es ist der große Traum eines jeden Nachwuchsfilmemachers: der eigene Streifen im Kino. Diesen Traum haben sich Medientechnik-Studierende der FH erfüllt und das Ergebnis ihres Projektsemesters im Cinema Paradiso einem vollen Saal vorgestellt. Das mehrköpfige Team setzte das schottische Drehbuch „In The Heart – haunted by grief and guilt“ um.

Herausforderungen gab es genug für die jungen Talente. Die größte war die Covid-Pandemie, die die Dreharbeiten erschwerte. Aber an allen Hindernissen seien sie gewachsen, so das Team. Der Applaus nach der Premiere bestärkte sie dann noch einmal, den Film bei diversen internationalen Filmfestivals einzureichen.

Nächstes Projekt ist "Women's Business"

Projektleiterin Jennifer Gartler und Kamerafrau Livia Ringl haben derweil schon den nächsten Dreh am Start: Bei „Women‘s Business“ zeigt ein rein weibliches Produktionsteam Geschlechterklischees auf, mit denen Frauen vor allem in Clubsituationen zu kämpfen haben.

