25 ideas for future: Spiel gegen Mobbing.

Das Videospiel „In Will’s Shoes“ handelt vom 13-jährigen Will, der von seinem Klassenkameraden gemobbt wird. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Will und können während des Spiels Entscheidungen treffen, wie er mit dieser schwierigen Situation umgeht. Basierend auf diesen Entscheidungen erwarten den Spielenden zum Schluss verschiedene Endszenarien. Jugendliche werden durch das Spiel angeregt, über Mobbing und seine Folgen nachzudenken. Damit soll ein respektvoller Umgang miteinander gefördert werden.

„Das Videospiel soll Jugendliche für die negativen Auswirkungen von Mobbing sensibilisieren und sie über respektvolles Verhalten aufklären.“

Unsere Vision

Wir sorgen dafür, dass junge Menschen lernen, wie man respektvoll miteinander umgeht. Somit schaffen wir eine Generation reflektierter Erwachsener, die sich der Auswirkungen ihres Verhaltens auf andere bewusst sind.