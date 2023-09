Duales Studium: Lernen im Hörsaal und im Betrieb

Gleichzeitig studieren und eine Lehre bei einem Betrieb absolvieren kann man an der Fachhochschule St. Pölten, im Studiengang „Smart Engineering. Zwei Studierende, die sich für diesen Weg entschieden haben, sind Laila Gruber, die Lehrling bei Tyco Electronics ist, und Hubert Eßletzbichler, der eine Lehre bei Welser Profile absolviert. Für Laila Gruber stand nach der Matura fest, dass sie ins Berufsleben einsteigen und finanziell auf den eigenen Beinen stehen wollte. Allerdings wollte sie auch studieren, zumal die Jobauswahl mit nur einer AHS-Matura recht mager war, wie sie berichtet. Das duale Ausbildungskonzept an der FH St. Pölten konnte diese beiden Wünsche studieren.

„Als ich die Beschreibung des Studiengangs gelesen habe, wusste ich, dass das genau das richtige für mich ist“, sagt Gruber. „Ich habe ein großes Interesse daran, die Produktion der Zukunft mitzugestalten und die Industrie 4.0 durch innovative digitale Technologien in Unternehmen zu etablieren.“ Auch Eßletzbichler fühlte sich angesprochen von der Aussicht, die Industrie 4.0 aktiv mitgestalten zu können. Außerdem findet er die Möglichkeit, Projekte im Rahmen des Studiums in der Firma durchführen zu können, sehr spannend. Die Lerninhalte im Studium helfen ihm , technologische Hintergründe und Prozesse besser zu verstehen. „Bei meiner Tätigkeit in der Lehre sehe ich wiederum, wie diese Dinge praktisch funktionieren und kann zudem meine handwerklichen Fähigkeiten erweitern“, berichtet der Student. Durch den wiederkehrenden Perspektivenwechsel würden oftmals neue Erkenntnisse entstehen, aus denen sich Verknüpfungen zum Theoretischen sowie Praktischen ziehen ließen.

Hubert Eßletzbichler absolviert im dualen Studiengang eine Lehre bei Welser Profile. Foto: privat

Wie in einer Lehre üblich, besuchen Gruber und Eßletzbichler eine Berufsschule. „Es ist meiner Meinung nach auch essentiell dies zu tun, da dies einfach zur Lehrausbildung zum Elektrotechniker dazugehört“, sagt Gruber.

Zeitmanagement ist das A und O

Dass neben Studium und Lehre nicht mehr viel Freizeit bleibt, ist laut Eßletzbichler einer der wenigen Nachteile des dualen Studiums. „Durch mein großes Interesse und die abwechslungsreiche Tätigkeit nehme ich das aber in Kauf, schließlich dauert die Ausbildung insgesamt nur 3 Jahre und ich habe schon fast die Hälfte geschafft“, sagt er. Gutes Zeitmanagement, Durchhaltevermögen und Konsequenz sind vital, wie Gruber betont. „Der Workload ist sehr hoch, doch wenn man wirklich dahinter ist und das Studium zu seiner Priorität macht, ist es auf jeden Fall machbar“, so die Studentin. Der Aufwand ist es ihrer Meinung nach allemal wert: „Das wunderbare am dualen Studium ist, das ich die Theorie, die ich an der Fachhochschule vermittelt bekomme, gleichzeitig auch tagtäglich im Unternehmen praktisch erfahre und sich beides sehr gut ergänzt“.