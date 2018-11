Hassan Mohamad zählt zu den geschicktesten Hackern des Landes. Der IT-Security-Student nahm an der AustriaCyberSecurityChallenge (ACSC) in Tirol teil und holte dort mit seinen vier Teamkollegen den Sieg im Schüler-Bewerb. Dort maßen sich die unter 21-Jährigen – unabhängig davon, ob sie bereits studieren oder noch in die Schule gehen.

Zuvor hatte der 20-Jährige vier Monate Zeit, sich für das Finale zu qualifizieren. 500 Nachwuchs-IT-Security-Experten lösten jeweils neun Aufgaben. Die besten zehn wurden schließlich zum Finale in Alpbach eingeladen. Dort hatten die Teilnehmer dann acht Stunden Zeit, um zwölf Aufgaben zu lösen. „Wir mussten zum Beispiel eine Website hacken, um an ein verstecktes File zu kommen“, berichtet Mohamad. Dazu sei es notwendig gewesen, Lücken und Sicherheitsschwachstellen in den Systemen zu finden. „Für den Sieg war schlussendlich unsere gute Teamarbeit ausschlaggebend“, sagt Mohamad.

Die ACSC, die das Ziel hat, neue Talente der IT-Security zu finden und zu rekrutieren, motiviere ihn, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Das Schöne ist, dass man nie dasselbe macht und es nie langweilig wird“, erzählt Mohamad.