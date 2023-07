Virtual Reality und Stop-Motion-Animation in St. Pölten verbunden

Der rasante Aufstieg von Virtual Reality fand nicht nur in der Spieleindustrie, wo man immer mehr Spiele mit VR-Brillen kaufen kann, statt, sondern ist mittlerweile auch in der Kunstbranche angekommen. Künstlerinnen und Künstler werden animiert, ihre kreativen Versionen nicht nur analog, sondern auch in virtuellen und erweiterten Realitäten zu verwirklichen.

Das Projekt „VRinMotion“ der Forschungsgruppe Media Creation der FH St. Pölten sucht im Projekt „VRinMotion“ nach neuen Anwendungen für Virtual Reality und Stop-Motion-Technik. Beleuchtet werden zudem Möglichkeiten im Hinblick auf technische, theoretische und künstlerische Forschungsaspekte. Forschungspartner des Projektes ist das Wiener Künstlerstudio lichterloh.

Stop-Motion-Sequenzen oder Motion-Capturing-Szenen werden in realem Raum von Animationskünstlerinnen und Künstlern aufgenommen und in den virtuellen Raum übertragen. Dort kann mit diesen Sequenzen weitergearbeitet, experimentiert und interagiert werden. „Eine interessante Herausforderung war es für uns, die Performances der Animatonskünstlerinnen und Künstler – möglichst rasch nach der Entstehung – für Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort und virtuell zugänglich zu machen. Dies ist Voraussetzung für Feedbackschleifen zwischen dem realen und dem virtuellen Raum“, so Matthias Husinsky, Dozent am Department für Medien und Digitale Technologien an der FH St. Pölten.

Im Zuge des Projektes wurden internationale Künstlerinnen und Künstler sowie Expertinnen und Experten der Animation Studios eingeladen, um bei Workshops, sogenannten „ExperiMOtions“, neue Werkzeuge und Verfahren auszuprobieren und zu entwickeln. Die Workshops forderten die Kunstschaffenden auf, ihre Arbeitsweisen neu zu entdecken und ein Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Kunst einzunehmen. Ergebnisse und Erkenntnisse wurden im Anschluss öffentlich diskutiert und online bereitgestellt.

Was man sich darunter vorstellen kann

Was ist eigentlich Stop-Motion? Bei der analogen Animationstechnik werden Objekte manuell in kleinen Schritten verschoben, gebogen oder bewegt. Nach jeder Veränderung wird ein Foto gemacht. Reiht man die vielen kleinen Einzelbilder, auch Frames genannt, schließlich aneinander und lässt sie auf einer Leinwand durchlaufen, entsteht die Illusion von Bewegung. Bekannt ist diese Art von Filmaufnahme etwa durch die Kinderserie „Shaun das Schaf“.

Motion Capturing, kurz Mocap, dagegen nutzt Tracking-Techniken, die zur Erfassung oder Aufzeichnung von Bewegungsmustern eingesetzt werden. Anwendungsfelder sind beispielsweise die Filmproduktion mit Schauspielernden, wenn Bewegungen auf animierte Figuren übertragen werden müssen.

Das Projektteam von VRinMotion hat die Arbeiten mittlerweile schon bei mehreren Fachtagungen und Veranstaltungen präsentiert, darunter das Ars Electronica Center in Linz und die Konferenz „Dimensions of Animation“ an der HLSU-Luzern sowie das prestigeträchtige World Festival of Animated Film - Animafest Zagreb.