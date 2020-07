Vertretungen von Studiengangsleitungen, Lehr- und Forschungspersonals sowie Studierenden haben gewählt: In den kommenden drei Jahren leitet Alois Frotschnig das Kollegium der Fachhochschule St. Pölten. Es kümmert sich um die Durchführung und Organisation des Lehr- und Prüfungsbetriebes sowie um die Sicherung der Qualität der Lehre.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die spannende Aufgabe, gemeinsam mit dem Kollegium und der Geschäftsführung die Lehre weiterentwickeln zu können“, kommentiert Alois Frotschnig seine Wahl. „Die neue Funktionsperiode beginnt nach einem außergewöhnlichen Semester unter dem Eindruck von Covid-19 und stellt damit konkrete Herausforderungen an Lehre, Forschung, Internationalisierung und Interdisziplinarität.“

Frotschnig ist seit 17 Jahren Leiter des Departments Medien und Digitale Technologien sowie Leiter des Studiengangs Medientechnik. Er initiierte das interdisziplinäre Wahlmodul „iLab“, das 2019 mit dem „Ars Docendi“-Staatspreis für innovative Lehre ausgezeichnet wurde.

FH-Geschäftsführer Gernot Kohl gratulierte zur Wahl und wünscht sich eine enge und konstruktive Zusammenarbeit für die Zukunft. Gleichzeitig dankte er der bisherigen Kollegiumsleiterin Monika Vyslouzil: „Neben ihrer langjährigen Erfahrung bei der Durchführung und Evaluation des Lehr- und Prüfungsbetriebs brachte sie ein starkes gesellschaftspolitisches Engagement in die Zusammenarbeit ein.“ Mit den beiden Kollegiums-Jahresthemen Nachhaltigkeit und Ethik habe sie an der FH Bewusstsein geschaffen und wichtige Maßnahmen in die Wege geleitet.