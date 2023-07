Kniearthrose: Erkrankte für Studie gesucht

Wie Ernährung und Bewegung dazu beitragen kann, das Wohlbefinden von Menschen, die von Kniearthrose betroffen sind, zu verbessern, untersucht ein aktuelles Forschungsprojekt. „Nutrition and Movement to improve quality of life with knee osteoarthritis“, kurz „NUMOQUA“ lautet der Titel der Studie der Fachhochschule St. Pölten gemeinsam mit der Universität Wien und der Universität für Weiterbildung Krems.

Kniearthrose stellt ein weiterverbreitetes Krankheitsbild in der Bevölkerung dar. „Rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung leiden unter Kniearthrose und den damit einhergehenden Einschränkungen. Mit dem interdisziplinären Forschungsprojekt untersuchen wir die möglichen Auswirkungen einer Kombination von Bewegungs- und Ernährungstherapie auf die Entzündungsprozesse im Knie“, so Barbara Wondrasch, Leiterin des Forschungsprojekts sowie des Instituts für Gesundheitswissenschaften an der FH St. Pölten. Deshalb stehen nicht die Gewichtsreduktion oder das Zählen von Kalorien im Vordergrund, sondern eine gezielte Lebensmittelauswahl, die den entzündlichen Prozessen entgegenwirken soll.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht

Bereits im Herbst starteten die ersten Teilnehmenden der Studie. Nun werden weiter Probandinnen und gesucht. Laut FH profitieren diese von einer wissenschaftlich fundierten, interdisziplinären Ergänzung zu ihrer laufenden Kniearthrose-Therapie und bekommen Ergebnisse zu Körperfett, Muskelmasse und Blutwerten. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro und ein Goodie-Bag mit Lebensmitteln.

Alle Infos zur Anmeldung gibt es hier. Kontakt per E-Mail: numoqua@fhstp.ac.at; Kontakt telefonisch: +43/676/847228549