Konferenz „STEAM Transfer 2023“: Kunst und Wissenschaft verbunden

„Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathmatics“, dafür steht „STEAM“ im Namen der Konferenz „STEAM Transfer 2023“. Demnach ging es um Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen, Kunst und Humanwissenschaften sowie Mathematik. Die Tagung erörterte, wie man Kunst, Humanwissenschaften und Naturwissenschaft verbinden kann, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen.

Vier Themenbereiche standen im Mittelpunkt der Veranstaltung: künstlerisch-kreative Zukunftsfähigkeiten, ökologische Transformationen, wirksame Wissenstransfers für nachhaltige Entwicklungsziele und die Rolle österreichischer Hochschulen im gesellschaftlichen Wandel.

Die Fachhochschule St. Pölten war Mitveranstalterin und war mit mehreren Beiträgen vertreten: FH-Geschäftsführer Hannes Raffaseder diskutierte am Podium zum Thema „STEAM Skills. STEAM und die Förderung von Empowerment & Entrepreneurship“. Forscher Christian Munk stellte in einem Workshop das Projekt „Ein Appartement auf dem Uranus“ als Vorzeigeprojekt für STEAM-Projekte im Hochschulkontext“ vor. Studierende der FH St. Pölten der Studiengänge Medientechnik und Digital Design mit dem Schwerpunkt Experimentelle Medien haben in dem Projekt den virtuellen Bühnen-Raum für eine Aufführung am Landestheater Niederösterreich gestaltet. Irene Auffret von der Abteilung für Forschung und Wissenstransfer der FH St. Pölten griff die Ergebnisse des Workshops als Basis für eine Diskussion und die Weiterentwicklung des Themas auf.

Die Konferenz wurde vom Wissenstransferzentrum der Akademie der bildenden Künste Wien, gemeinsam mit der FH St. Pölten und weiteren Hochschulen organisiert.