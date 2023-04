Neues Center: AI-Hilfe für Weinbauern bis zu Energiegemeinschaften

ChatGPT ist momentan in aller Munde. Doch die sprachverarbeitende Software ist nur eines von vielen Anwendungsbeispielen für Künstliche Intelligenz. Die vielfältigen Kompetenzen für KI-Forschung sind an der FH St. Pölten in einem eigenen „Center for Artificial Intelligence“ gebündelt. Das gibt es seit 2021, doch nun wurde es beim Forschungsforum der Österreichische Fachhochschulen offiziell eröffnet.

Es gliedert sich in fünf Schwerpunkte: Human-Centered AI, Trustworthy AI, Multimedia AI, AI Engineering und AI Economics. Einer der Koordinatoren ist Torsten Priebe, er gibt Beispiele, welche Projekte sich hinter diesen Überbegriffen verbergen:

Torsten Priebe ist Forschungsgruppenleiter am Center for Artifical Intelligence und am Department für Informatik und Security angesiedelt. Foto: fhstp

Unwetter mit Mobilfunk-Daten hervorsagen

Bei „LINK: Analyse und Nowcasting von Extremereignissen“ nutzte ein Team bestehende Handy-Funkmasten in Österreich, um Unwetter vorherzusagen. „Diese Masten kommunizieren per Richtfunk miteinander und messen dabei den Energieverlust. Und wenn es regnet, dann gibt es einen höheren Energieverlust“, erklärt Priebe. So hat es die Forschungsgruppe tatsächlich geschafft, auf Basis dieser Daten nachzuverfolgen, wie Unwetter durch Österreich ziehen und den Weg vorherzusagen, den sie nehmen werden.

Strom in Energiegemeinschaften effizienter nutzen

Der Einsatz von KI für mehr Nachhaltigkeit ist ein besonderes Anliegen von Priebe. In einem Projekt schaut sich ein Forschungsteam an, wie Strom in Energiegemeinschaften effizienter genutzt werden kann. Strom, den Haushalte beispielsweise mit PV-Anlagen produzieren und der nicht gleich verbraucht wird, wandert meistens in die Haushaltsspeicher. Erst wenn die Speicher voll sind, ist der Strom für die Gemeinschaft verfügbar. Eine Künstliche Intelligenz kann helfen, diese Verteilung zu optimieren.

Krankheiten bei Pflanzen vorbeugen

Die FH St. Pölten steht in engem Kontakt mit niederösterreichischen Wein- und Obstbauern, um Krankheiten früh zu erkennen und vorzubeugen. Dafür werden unterschiedliche Sensordaten wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit und Bildaufnahmen zusammengeführt, um Vorhersagemodelle zu erstellen. Außerdem analysieren sie die Maßnahmen gegen Probleme wie den Spätfrost und überprüfen sie auf ihre Effizienz.

Genauso geht es um Fragen der Resilienz, der Datensicherheit, Regulierung und noch viel mehr: „Beispielsweise um die Erklärbarkeit von KI. Es bringt dem Arzt nichts, wenn ein Modell eine Diagnose trifft aber nicht nachvollziehbar ist, wie diese zustande gekommen ist.“ Auch beschäftigt sich das Center mit den Fragen, die gesellschaftlich gerade heiß diskutiert werden: Wie viel darf eine KI? Kann man ihr Vertrauen?

Das Center for Artificial Intelligence widmet sich im Schwerpunkt „AI Engineering“ vor allem technischen Fragen: „Die Welt verändert sich, die Technik verändert sich. Wie können diese Modelle dem Zahn der Zeit standhalten?“, erklärt er.

Was bei all diesen Projekten ins Auge sticht, ist die Interdisziplinarität. Forschung zu Künstlicher Intelligenz war vorher schon verbreitet an der FH, von Ganganalyse am Gesundheitsdepartment über die Analyse historischer Schriften bis zu Cybersecurity. Das neue Center versteht sich jetzt als zentrale Anlaufstelle und Kooperationspartner. Für die Pflanzenschutzthemen beispielsweise mit der HBLA und dem Bundesamt für Wein und Obstbau in Klosterneuburg und der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU).

„ChatGPT nur so schlau wie seine Quellen“

Denn der Begriff der Künstlichen Intelligenz ist groß. Priebe definiert sie so: „Es geht darum, Maschinen in die Lage zu versetzen, Dinge selbstständig tun zu können, die sonst nur Menschen tun könnten.“ Das geht von maschinellem Lernen bis zur Suche nach einer „General Artifical Intelligence“, einer allumfassenden KI „wo die Maschine wirklich selbstständig denken kann. Aber davon sind wir noch sehr weit entfernt.“ Derweil geht es um KI-basierte Lösungen für bestimmte Anwendungsfälle.

Diese allumfassende Künstliche Intelligenz sei auch das, was den Menschen Angst mache. „Was hilft, ist ein gewisses Grundverständnis, beispielsweise zu verstehen, wie ChatGPT zu seinen Antworten kommt. Das Modell wurde mit ganz vielen Inhalten aus dem Internet gefüttert und ist damit nur so schlau oder nicht schlau, wie diese Internet-Quellen“, sagt Priebe. Er rät zu einer gewissen Skepsis, nicht jeder müsse die technischen Details verstehen, aber ein kritischer Umgang wird in Zukunft noch wichtiger.

Gerade bei ChatGPT braucht es noch den Menschen, der die Informationen nachprüft und überarbeitet. Wenn sich Studierende von der KI helfen lassen, sieht das Priebe gelassen. „Ehrlich gesagt ist es mir lieber, sie konzentrieren sich auf den Kern ihrer Arbeit, machen den dafür besser, und nutzen solche Technologien, wo sie Sinn machen, aber mit Vorsicht.“ ChatGPT könne beispielsweise durchaus brauchbare Zusammenfassungen für Arbeiten verfassen.

Gewisse Dinge, die jetzt noch verwunderlich sind, werden normal werden. Torsten Priebe

Es braucht bei all diesen Anwendungen aber immer noch den Menschen. Damit ist auch die Angst vor dem Jobverlust, die viele hegen, unbegründet: „Es werden einfach neue Jobs entstehen.“ Was es seiner Meinung nach braucht, ist Transparenz und eine gewisse Regulierung. Deswegen hält Priebe auch das ChatGPT-Verbot in Italien nicht für den richtigen Weg.

„Gewisse Dinge, die jetzt noch verwunderlich sind, werden normal werden. Modelle wie ChatGPT werden in unseren Alltag eingehen wie Google Search.“ In absehbarer Zeit wird vermutlich auch die geplante EU-weite Regulierung kommen, sagt Priebe. Da kann auch den Forschungseinrichtungen eine wichtige Rolle zukommen: „Wir müssen versuchen, diese Themen so aufzuarbeiten, dass der Gesetzgeber vernünftig darauf eingehen kann. Zwischen der Privatwirtschaft, die die Technologien entwickelt, und dem Gesetzgeber ist eine Lücke. Und die können wir füllen.“

Die Fachhochschulen seien da auch „ein Stück weit näher an den Themen, die die Menschen bewegen.“ Die oben genannten Forschungsprojekte hätten alle einen realen, greifbaren Anwendungsbereich. „Außerdem sind die FHs stärker lokal verankert, wir suchen die Nähe zu den kleineren und regionalen Partnern.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.