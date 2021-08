Data-Science-Student Nils Lang tauchte für ein Semester in die südkoreanische Kultur ein. Er wohnte mit anderen Austauschstudenten für ein halbes Jahr in einer Wohnung in Seoul. Trotz Corona war sein Auslandssemester an der Universität „SKKU Seoul“ ein voller Erfolg – nicht zuletzt aufgrund des konsequenten Managements der Pandemie durch die koreanischen Behörden. „Track & Trace via App und eine große Bereitschaft der Bevölkerung, die Maßnahmen mitzutragen, haben die Einschränkungen auf ein Minimum reduziert“, erzählt Nils Lang, „die Digitalisierung ist hier einfach omnipräsent.“

Was in Österreich nach über einem Jahr Pandemie und mehreren Lockdowns kaum vorstellbar ist, wurde in Südkorea bewerkstelligt. Die Infektionszahlen waren nie so hoch, dass alles geschlossen werden musste. „Die Nachtclubs mussten für einige Wochen zusperren, ansonsten konnte man mit Maske und Hygienebestimmungen alles machen“, berichtet Lang, für den die offenen Clubs besonders wichtig gewesen seien.

Denn Nils Lang ist auch DJ und über seine Leidenschaft für Musik habe er schnell viele neue Leute kennengelernt. „So habe ich einen anderen Einblick in die Stadt und die Gesellschaft bekommen“, freut sich der Student. An der SKKU in Seoul habe sich Lang hauptsächlich auf die technischen Aspekte seines Fachgebiets konzentriert. Ein starker Fokus sei auf technische Grundlagen und Mathematik gelegt worden. „Eine gute Ergänzung zum projektbasierten Arbeiten an der FH St. Pölten“, zeigt sich Lang zufrieden.

Die Auswirkungen des digitalen Fortschrittes

Besonders begeistert habe Nils Lang das Fach „Philosophie der Technik“. Dadurch habe er Auswirkungen des technologischen Fortschritts besser verstehen können. Denn viele der Vorteile, die ein engmaschiges Monitoring von Bürgern in Zeiten einer Pandemie mit sich bringt, sind nicht mit europäischen Datenschutzstandards vereinbar. „Südkorea ist uns technisch mindestens zehn Jahre voraus – mit all seinen Vor- und Nachteilen“, berichtet Lang.