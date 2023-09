„Smart Farming“: Erhöhte Effizienz dank Künstlicher Intelligenz

Mit einer großen Eröffnungsfeier und vielen internationalen Gästen eröffnete die Niederlassung der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft (RSA FG) an der Fachhochschule St. Pölten. Das Studio kooperiert mit der FH in der Lehre und der Forschung. Auch Bachelor- und Masterarbeiten werden künftig ausgeschrieben.

Das Forschungsstudio befasst sich vor allem mit der Industrie 5.0, dem „Internet of Things“ und Edge-Technologien. Die Industrie 5.0 ist die nächste Stufe der Industrie 4.0, also der Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. „Bei der Industrie 5.0 wird zusätzlich noch die Gesellschaft stärker miteinbezogen“, erklärt Studioleiter Stefan Gindl. Das „Internet of Things“ ist die Vernetzung von Maschinen und Geräten, im Haushalt zum Beispiel ein Kühlschrank, der von selber erkennt, wenn Milch oder Eier knapp werden. Edge Computing ist eine Form der Datenverarbeitung, die direkt oder nahe bei einer bestimmten Datenquelle stattfindet. Dadurch können die Daten in Echtzeit verarbeitet werden.

Die Lebensmittelproduktion der Zukunft

Das Ziel des neuen Forschungsstudios ist die Optimierung von Industrieprozessen. Aktuell laufen einige Projekte rund um „Smart Farming“, also Landwirtschaft, die von Technologien der Industrie 5.0 unterstützt wird.

Das Projekt „AIMS5.0“ - „Artificial Intelligence in Manufacturing leading to Sustainability and Industry 5.0“ befasst sich damit, wie Künstliche Intelligenz (KI) zu höheren Erträgen, dadurch zu einem geringeren Verbrauch von Ressourcen und so zu nachhaltigerer Lebensmittelproduktion beitragen kann. In erster Linie befasste sich das Projekt, wie Gindl erklärt, in einer Literaturanalyse damit, was überhaupt die idealen Wachstumsbedingungen für landwirtschaftlich genutzte Pflanzen sind.

Effiziente, dezentrale und nachhaltige Lebensmittelproduktion in Verbindung mit Internet of Things-Technologie steht im Fokus des Projektes „EdeN“. Im Mittelpunkt des Projektes steht Aquaponik. Planzen stehen in aquaponischen Anlagen nicht in einem Substrat wie z.B. Erde, sondern mit den Wurzeln direkt in Wasser. Fische sind ebenfalls Teil der Anlage und ihre Ausscheidungen dienen als Düngemittel. Dank einer „Internet of Things“-Steuerung sollen sich diese Anlagen selbst regulieren. So sollen Sensoren bemerken, wenn eine Pflanze von Krankheiten betroffen ist, und sofort gegensteuern, zum Beispiel, indem die Belüftung angepasst wird. Im Vordergrund bei der Aquaponik steht die Fischproduktion. Während in der traditionellen Fischzucht ein aufwändiger Einsatz von maschinellen Filtern nötig ist, übernehmen hier die Pflanzen einen großen Teil dieser Arbeit. Und zusätzlich kann auch noch Gemüse erzeugt werden.

„AgrarSense“ ist ein Projekt, welches sich vor allem damit befasst, wie diese Projekte effizient hochskaliert werden können. Konkret steht „Vertical Farming“ im Mittelpunkt. Denn dadurch können Pflanzen nicht nur auf weiten Feldern wachsen, sondern theoretisch in Hochhäusern mit, verhältnismäßig, geringer Grundfläche. Für Gindl ist das ein Weg, dem Flächenverbrauch entgegenzuwirken. So könnten Äcker wieder in Naturgebiete umgewandelt werden.

Mehr Informationen zum Research Studio gibt es unter: researchstudio.at/studio/smart-digital-industries-services