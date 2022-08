FH St. Pölten-Studie: Diabetes-Unterstützung via Messenger

Dass der Verlauf von Diabetes-Erkrankungen positiv beeinflusst werden kann, wenn Betroffene die Möglichkeit haben, sich mit anderen über ihre Krankheit auszutauschen, ist durch wissenschaftliche Studien belegt.

Der Erfolg der Diabetestherapie hängt stark von den Betroffenen selbst ab. Denn Patientinnen und Patienten müssen ihr Leben und ihre Erkrankung aufeinander abstimmen und beispielsweise auf eine adäquate Ernährung und richtige Medikamenteneinnahme achten, ihren Blutzucker messen oder regelmäßig ärztliche Kontrollen wahrnehmen, erklärt Projektleiterin Elisabeth Höld. Genau hier setzt das Projekt "DiabPeerS" an, und möchte den Austausch zwischen Betroffenen unterstützen.

Diabetes-Austausch via Messenger

An der Fachhochschule St. Pölten läuft eine Studie, bei der untersucht wird, wie sich Betroffene über ein Messaging-System gegenseitig unterstützen und davon gesundheitlich profitieren können. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten mit Typ 2 Diabetes in Zukunft besser betreuen zu können und die Folgen der Krankheit zu lindern.

Schon seit einigen Monaten läuft das Projekt und Diabetes-Erkrankte können sich mit anderen Betroffenen via Messenger-Service in Chatgruppen über ihre alltäglichen Herausforderungen unterhalten. Einzelne Personen übernehmen dabei die Rolle als Moderatorin bzw. Moderator in den Chatgruppen. Sie leiten die Gruppen und sorgen dafür, dass alle Gruppenmitglieder in den Erfahrungsaustausch mit eingebunden werden.

"Es ist sehr interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Teilnehmenden mit ihrem Diabetes umgehen. Ich bin auch selbst von Typ-2-Diabetes betroffen und finde den Ansatz einer Unterstützung über das Handy im Umgang mit der Erkrankung sehr interessant", sagt Studienteilnehmer und Moderator Peter Weinert.

Probandinnen und Probanden gesucht

Für die Studie werden noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht, die sich über einen Messenger-Service mit anderen Erkrankten austauschen möchten. Dazu müssen einige Kriterien auf die Personen zutreffen. Interessierte sollten seit maximal zehn Jahren einen diagnostizierten Typ-2-Diabetes haben bzw. orale Antidiabetika einnehmen, einen HbA1c von mindesten 6,5% haben, über 40 Jahre alt und nicht insulinpflichtig sein.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten ein Smartphone besitzen und für die Untersuchungen entweder an die FH St. Pölten oder die Landeskrankenhäuser in Wr. Neustadt, Hollabrunn oder Mauer/Amstetten kommen können.

Alle Personen erhalten für ihre Teilnahme eine Aufwandsentschädigung, ihre persönlichen Untersuchungsergebnisse und auch ein kleines Dankeschön der Österreichischen Gesundheitskasse.

Mehr Informationen zur Studie und Kontaktdaten für die Anmeldung gibt es auf der Website https://diabpeers.fhstp.ac.at

