Studierende stärken Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern

In insgesamt elf Workshops gaben Studierende der FH St. Pölten ihr Wissen rund um das Thema Medienkompetenz an Schülerinnen und Schüler weiter. Die Studierenden aus dem 4. Semester des Bachelorstudiengangs Medienmanagement wurden bei der Vorbereitung von Studiengangsleiterin Johanna Grüblbauer und Rebecca Turner unterstützt und begleitet. Mit dabei waren die Schulen BBS Rohrbach, BHAK Hollabrunn, BORG Deutsch-Wagram, BG/BRG Wieselburg, HLW St. Pölten und HLW 13 in Wien.

Teil jedes Workshops war die Auseinandersetzung mit digitaler Nachrichtenkompetenz. Einige Klassen beschäftigten sich mit Deepfakes und Künstlicher Intelligenz, andere wiederum vertieften sich in Themenfeldern wie Mediengestaltung und Journalismus.

Kompetenzen interaktiv stärken

Um die Medienkompetenz der Jugendlichen besser einschätzen zu können, führten die Studierenden mit jeder Gruppe am Anfang des Workshops einen Newstest durch. Der Newstest dient der Selbsteinschätzung und fragt den eigenen Umgang mit digitalen Nachrichten ab.

Die Workshops waren so konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen konzentriert und lösungsorientiert zusammenarbeiten konnten. Sie dauerten je nach Thema drei bis vier Stunden und wurden überwiegend an der FH St. Pölten durchgeführt. Die HLW St. Pölten musste beispielsweise einen digitalen Escape Room lösen, in dem es um Fake News ging. Eine Klasse aus Deutsch-Wagram konnte an ihrem eigenen Schülerblog weiterarbeiten und bekam dabei Hilfestellung von den Studierenden, auch ein eigenes Logo für den Blog wurde gestaltet.

„Es war eine großartige Workshopwoche! Es hat Spaß gemacht und es wurde auf beiden Seiten viel über das wichtige Thema Medienkompetenz gelernt.“, so Studiengangsleiterin Johanna Grüblbauer. „Wir freuen uns schon auf eine Wiederholung im nächsten Jahr!“