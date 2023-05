Tagung: Gesundheitsvorsorge dank digitaler Daten

Die jährliche Fachtagung build.well.being ist ein Open-Access-Networking-Event für Personen, die im digitalen Gesundheitswesen tätig sind. Fachleute aus dem Gesundheitswesen treffen auf Entwicklerinnen und Entwickler, angewandte Wissenschaft auf innovative Ideen von Studierenden sowie Unternehmen auf Start-ups und Expertinnen und Experten.

In den Vorträgen sprechen Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Innovatorinnen und Innovatoren der nächsten Generation über Themen wie patientenbezogene Ergebnisse, Digitalisierung von Patienteninteraktionen, datengesteuertes Personalmanagement im Gesundheitswesen und KI-gestützte Arbeitsabläufe in der Radiologie. Auch Studierende des Studiengangs Digital Healthcare der Fachhochschule St. Pölten stellen ihre Projekte vor. Darunter zum Beispiel ein Tool für gehörlose Menschen als Unterstützung für lebensrettende Maßnahmen, ein Assistenzprogramm, das hilft, Sprachbarrieren in der Radiologie zu überwinden, und Sensoren, welche bei Stürzen von Patientinnen und Patienten unterstützen.

Die build.well.being 2023 findet am 16. Juni um von 13 bis 16 Uhr am Campus St. Pölten statt. Die Teilnahme ist kostenlost. Anmeldung: buildwellbeing.fhstp.ac.at

