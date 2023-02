„Unternehmen können von Finfluencerinnen und Finfluencern lernen“

Was sind die Haupterkenntnisse der Studie?

Monika Kovarova-Simecek: Finfluencerinnen und Finfluencer haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Mittlerweile folgen ihnen auf Sozialen Netzwerken Millionen an Followerinnen und Followern. Sie haben durchaus einen Einfluss auf die jüngere Zielgruppe an Investorinnen und Investoren. Allerdings sieht dieser nicht so aus, dass die Followerinnen und Follower ihren Kaufempfehlungen folgen. Sie sind für die jüngeren Generationen vor allem eine wichtige Informationsquelle, wenn sie sich über Neuigkeiten und Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt informieren oder etwas über Finanzen und Investment lernen wollen. Was Finfluencerinnen und Finfluencer auszeichnet, ist die Art und Weise, wie sie die Informationen verpacken – multimedial und unterhaltsam das ist „Infotainment“ at its best. Die Informationen sind leicht zugänglich und gut am Smartphone „on the go“ rezipierbar. Die junge Generation ist aber dennoch nicht in einer Finfluencer-Bubble gefangen. Sie ist kritisch und schaut sich viele Quellen an, bevor sie eine Investitionsentscheidung trifft. Das Überlegte beim Informieren zeigt sich auch beim Investieren der jüngeren Generationen. Sie sind auf langfristigen Vermögensaufbau und Pensionsvorsorge aus, nicht auf Risiko. Was Unternehmen von Finfluencerinnen und Finfluencern jedenfalls lernen können, ist wo und wie sie die jüngeren Investorinnen und Investoren erreichen.

Wie sieht der Einfluss von Finfluencerinnen und Finfluencern konkret aus, was konnte anhand der Studie festgestellt werden?

Kovarova-Simecek: Drei Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, dass Finfluencerinnen und Finfluencer einen starken Einfluss auf sie haben, 43 Prozent einen mittleren und 53 Prozent schätzen den Einfluss als leicht ein. Es ist also schon ein sichtbarer Einfluss da. Sie sind wichtige Intermediäre, die sich zwischen dem Kapitalmarkt und Unternehmen auf der einen Seite und Investorinnen und Investoren auf der anderen Seite positionieren und Themen besetzen. Sie sind zu den anderen Quellen wie Finanzportalen oder Publikationen von Unternehmen (Geschäftsberichten oder Websites) eine wichtige Ergänzung, die nicht mehr ignoriert werden sollte, weil sie aufgrund der hohen Follower-Zahlen durchaus die Macht haben die Wahrnehmung über den Kapitalmarkt, eine bestimmte Branche, ein Unternehmen oder eine Aktie zu prägen.

Die Studie wirft zu einem gewissen Grad auch einen Blick in die Zukunft?

Kovarova-Simecek: Ja, die Studie zeigt uns, dass das Kommunikations- und Informationsverhalten der neuen Generation an Investorinnen und Investoren digital ist. Das wird sich nicht umkehren, eher verstärken. Darauf müssen sich auch Unternehmen und Banken einstellen und ihre Kommunikation laufend anpassen, wenn sie die junge Generation erreichen wollen. Der klassische Bankberater am Schalter hat ausgedient, junge Menschen ziehen eher Online- oder Neo-Brokerinnen und Broker oder eben Finfluencerinnen und Finfluencer zu Rate.

Spielt auch die wachsende finanzielle Unsicherheit eine Rolle für den Boom an Finfluencerinnen und Finfluencern?

Kovarova-Simecek: Das ist sicher ein Grund, da viele sich fragen, was angesichts einer Inflation von elf Prozent und einer drohenden Hyperinflation passiert. Junge Menschen fragen sich, wie sie ihr Geld am besten anlegen sollen, damit sie keine Verluste erleiden.

