Viele Blicke sind in der Fachhochschule St. Pölten gerade auf die NÖN gerichtet. Denn jetzt läuft die Leseruntersuchung, die das Medium mit seinen Chefredakteuren Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger in Auftrag gegeben hat. „Der letzte Readerscan ist knapp zehn Jahre her, in dieser Zeit haben sich die Lesegewohnheiten mit dem Internetangebot stark verändert“, weiß Lohninger. Diese Lesegewohnheiten soll das Team der FH rund um Johanna Grüblbauer in der Studie herausfinden. „Wir machen die NÖN nicht für uns, sondern für die Leser, da ist es nur logisch, dass wir dort ansetzen. Wir wollen wissen, was sie in ihrer NÖN lesen wollen“, so Lohninger.

Bei den Readerscans lesen anonyme Probanden mit einer speziellen Brille die St. Pöltner Zeitung. „Wir können damit untersuchen, wie eine Seite betrachtet wird, in welcher Reihenfolge und wie lange die Elemente betrachtet werden. Außerdem sehen wir, was gelesen wird und was nicht“, erklärt Studienleiterin Johanna Grüblbauer.

Es folgt ein Interview, weil die Studienmitarbeiter nur sehen, was angeschaut wird, aber nicht, warum. Erklärungen werden im Gespräch gefunden. „Wir fragen auch nach Wünschen an die NÖN“, schildert Grüblbauer. Schon jetzt kann sie sagen, dass die Regionen extrem unterschiedlich sind. Das ist auch Lohninger bewusst: „Niederösterreich ist so vielfältig, dass man die NÖN unterschiedlich machen muss. In Gmünd sind es andere Anforderungen an die NÖN als in St. Pölten.“

Er erwartet sich besonders Rückschlüsse darauf, wie Information aufbereitet werden soll, damit sie auch beim Leser ankommt.

Fokusgruppen in den Regionen sind ebenfalls Teil der FH-Studie. Diskutiert wurde einen Tag lang mit Abonnenten und einen Tag lang mit Nicht-Abonnenten. Ein Ergebnis der Fokusgruppe für die Region rund um Wien ist bereits umgesetzt.

„Daraus entstand die Idee, die Landeszeitung in die Lokalausgabe zu integrieren. Der Readerscan ist auch der erste Test, ob diese Neuerung im Sinn der Leser ist“, sagt Walter Fahrnberger.

Das Ergebnis des Gesamtprojekts soll im Herbst vorliegen.