Wehren aus dem Bezirk St. Pölten übten für Ernstfall im Wald

Bei der großen Bereitschaftsübung beschäftigte ein fiktiver Waldbrand am Hegerberg rund 350 Einsatzkräfte mit 45 Fahrzeugen aus dem Bezirk. Zur Unterstützung wurde die 17. Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaft mit sechs Zügen alarmiert. Der vor Ort eingerichtete Führungsstab setzte die einzelnen Züge in Bewegung, die mit dem Abarbeiten der gestellten Aufgaben begannen.

Von einem Teich in Finsteregg wurden zwei Löschwasserleitungen mit jeweils etwa drei Kilometern Länge über die Bergstraße in Richtung Hegerberg gelegt. Neben dem Aufbau einer Riegelstellung durch die örtlichen Feuerwehren Kasten, Stössing, Michelbach und Wald wurde die Brandbekämpfung von drei Seiten durchgeführt. Die Feuerwehren Untergrafendorf und Weinburg unterstützten mit Waldbrandcontainer und Löschwasserbecken. Ein Zug beteiligte sich mit einem Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen an der Löschwasserversorgung aus Dachsbach. Mit einer Drohne wurden die Brandentwicklung und der Einsatzverlauf dokumentiert.

Mateusz Fryn, Gerald Gaupmann, Georg Schröder, die Hegerberg-Bürgermeister Josef Denk, Christian Walzl und Hermann Rothbauer sowie Max Ovecka und Karl Lechner bei der Übung. Foto: BFK St. Pölten

„Der Katastrophenhilfsdienst kommt dann zum Einsatz, wenn die örtlichen Kräfte nach einem langen Einsatz abgelöst werden müssen oder wenn schnell schlagkräftige und personalstarke Unterstützung benötigt wird“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder. Das ist etwa bei Großbränden, Hochwasser, Sturm und Rettungseinsätzen, aber auch für die Notversorgung der Bevölkerung und das Freimachen von Verkehrswegen notwendig. „Wir wirken damit aber auch bei der Wiederherstellung von Nachrichtenverbindungen und der Energieversorgung sowie mit Reserven bei größeren Einsätzen und Großveranstaltungen mit“, so der Bezirkskommandant.

Abgeschlossen wurde die Übung mit einem gemeinsamen Mittagessen im Feuerwehrhaus Kasten.

