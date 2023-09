Prinzersdorfs Geschichte wird verfilmt

Auf der Suche nach nach interessanten Geschichten und altem Wissen sind die Filmchronisten bei ihrem Besuch in Prinzersdorf fündig geworden. Jetzt hat das Film-Team des Projekts der LEADER-Region Mostviertel-Mitte unter anderem bei der Mirimi gedreht.

Die Geschichte der ehemaligen Milchgenossenschaft und Geflügelfleischproduktion Mirimi wurde gleich mehrfach an das Team herangetragen. Mirimi spielte für die Entwicklung der Gemeinde eine tragende Rolle und soll deshalb filmisch aufbereitet werden. Das erstaunliche Wachstum der Gemeinde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand durch die Ansiedlung der Mirimi. Bis heute ziert ein Butterfass das Gemeindewappen und zeigt damit die Verbundenheit der Gemeinde. Der Großbetrieb war mit fast jeder Familie vernetzt, so können unzählige Geschichten erzählt werden. „Besonders schön ist es für uns zu sehen, dass der Aufschwung, den die Ansiedelung der Mirimi in Prinzersdorf mit sich gebracht hat, nach der Schließung des Werks keineswegs abgerissen ist, sondern dass diese Entwicklung bis heute angehalten hat“, so Projektleiter Ernst Kieninger.

Insgesamt vier Kurzfilme sollen in der Marktgemeinde gedreht werden. Auch in den Nachbargemeinden Gerersdorf, St. Margarethen und Markersdorf-Haindorf wird zurzeit gefilmt. Die Filme werden ab Ende 2023 öffentlich vorgeführt. Rund 100 fertigen Filme aus der Region sind bei den Filmchronisten bereits zu sehen.