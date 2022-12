Filmpremiere Weihnachtliche Szenen aus St.Pölten

Lesezeit: 2 Min Max Steiner

Foto: Kreativlösung Filmproduktion/Gerhard Mader

E in Film übers Frohe Fest in St. Pölten ist am vierten Adventsonntag im ORF zu sehen. Die Langfassung kann man sich bereits am Dienstag, 13. Dezember, im Megaplex anschauen.