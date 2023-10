Poker: Millionen-Jackpot für Ex-Fußball-Profi aus St. Pölten

Mit 23 Jahren beendete der St. Pöltner Mario Mosböck nach nur zwei Bundes- und 16 Zweitliga-Spielen für den SKN St. Pölten seine Kicker-Karriere. „Weil mir letztendlich der Spaß abhanden gekommen ist“, so der heute 27-Jährige. Den fand er dann beim Pokern. Und deshalb jagt er dem runden Leder heute nur mehr ab und zu hobbymäßig beim SV Ratzersdorf hinterher. Sein zu Hause ist jetzt der Filztisch. Und dort startet er gerade richtig durch.

Bei einem der größten Poker-Turniere des Jahres, dem Triton Super High Rollers in Monte-Carlo stürmte er regelrecht ins Finale, genannt Heads-up. Dort traf er auf den US-Amerikaner Dan Smith, einem der angesehensten und erfolgreichsten Spieler der Welt. Immerhin hat der schon fast 50 Millionen an Preisgeldern eingespielt. Lange Zeit drückte der St. Pöltner dem Turnier den Stempel auf. Letztendlich musste er sich dem Routinier dann leider geschlagen geben. Als Trostpflaster gab’s aber 2,69 Millionen Euro an Preisgeld – das absolut höchste seiner Karriere. Als Startgeld musste Mosböck – so wie seine 57 Mitstreiter – knapp 200.000 Euro hinblättern. Eine letztendlich durchaus gut angelegte Investition.