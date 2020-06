Die edlen, farbenprächtigen Teppiche sind markanter Blickfang in der Schreingergasse – allerdings nur noch bis Ende des Jahres. Dann geht Mohammad Houschmand in Pension. „Das habe ich schon vergangenes Jahr beschlossen – nach 20 Jahren ist Schluss“, erklärt der Teppich-Fachmann. Wie er dazu geworden ist? „Ich war schon immer fasziniert davon. Schon als Kind im Iran habe ich auf Teppichen gelebt und gespielt. Das erste, was ich in den Mund nehmen wollte als Kind, war die Blume aus dem Muster des Teppichs.“

Geworden ist Mohammad Houschmand zunächst Manager bei Waagner-Biro. Vor 36 Jahren wollte er dann vom Iran nach Kanada auswandern – und ist in St. Pölten hängengeblieben: „Ich bin hier zuhause.“

Zunächst arbeitete Houschmand bei Sonnenmöbel in Marbach, machte sich dann mit dem eigenen Geschäft in der Schreinergasse selbstständig. „Die ersten Preise waren noch in Schilling angeschrieben“, erinnert er sich. Tausende edle Stücke hat der Teppichhändler zu seinen Kunden gebracht, sie fachkundig beraten. Jetzt hat er noch rund 580 Teppiche im Geschäft liegen, schöne Stücke, in einer großen Vielfalt.

„Bis Weihnachten müssen alle unser Haus verlassen, ohne Rücksicht auf Gewinn oder Verlust“, richtet der Kaufmann seinen Kunden aus.

Er freut sich schon auf die Pension, in der er sich mehr seiner Familie und seinem Enkelkind widmen kann. Und in der er auch Zeit haben wird, die Orte, in die er und seine Frau Mahbohbeh als beeidete Dolmetscher gerufen werden, in Ruhe zu besichtigen und zu genießen.