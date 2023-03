Studie der Sparkasse: So denken Frauen übers Geld

Pünktlich zum Weltfrauentag präsentierte die Sparkasse Niederösterreich Mitte West eine Studie, die von November bis Jänner lief. Das IMAS-Institut hat sich dabei angeschaut, was 1.350 Personen in ganz Niederösterreich über ihre Finanzen zu sagen haben.

Und das Ergebnis fällt für die Finanzen von Frauen „trist“ aus, wie die Bank zur Studienpräsentation festhält. 2022 arbeitete jede Frau 62 Tage unbezahlt, hochgerechnet ist damit jedes sechste Jahr unbezahlt. Auch in Zeiten von Homeoffice arbeiten Frauen weiterhin öfters in Teilzeit, die Teilzeit-Quote liegt bei Männern bei 11,6 Prozent, bei Frauen bei 49,6 Prozent. Das bedeutet nicht nur kurzfristig ein geringeres Einkommen, sondern auch langfristig eine geringere Pension, wie die Sparkasse betont. So sind 26 Prozent aller Frauen dem Risiko der Altersarmut ausgesetzt. Die Studie der Erste Bank und Sparkassen zeigt aber auch, dass Frauen sich dessen bewusst sind und etwas tun wollen.

Österreichweit denken 25 Prozent der Frauen über Pensions- und Altersvorsorge nach und 18 Prozent der Männer. In Niederösterreich sind es spannenderweise bei beiden 24 Prozent. Nur 18 Prozent der Frauen, aber 38 Prozent der Männer in Niederösterreich glauben, dass ihre Pension ausreichen wird, um sich ihren im Alter angestrebten Lebensstandard leisten zu können. Damit sind die Zahlen hier krasser als bundesweit: Da sind es 23 Prozent der Frauen und 31 Prozent der Männer.

Durch die aktuell hohe Inflation bereits eingeschränkt fühlen sich 29 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer in Niederösterreich, gegenüber bundesweit 29 Prozent bei den Frauen und 23 Prozent der Männer.

Finanzielle Unabhängigkeit für 74 Prozent „sehr wichtig“

Dass den Frauen in Österreich diese Lage bewusst ist, und sie etwas dagegen tun wollen, zeigt ein Trend in den Studienergebnissen der letzten Jahre, denn der Stellenwert der finanziellen Unabhängigkeit ist für Frauen in den letzten Jahren signifikant gestiegen. So geben 79 Prozent der Frauen in Niederösterreich (84 Prozent österreichweit) an, dass es ihnen „sehr wichtig“ sei, von anderen Personen finanziell unabhängig zu sein. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren lag dieser Wert noch österreichweit bei 63 Prozent.

Dass der Status der finanziellen Unabhängigkeit für viele Frauen jedoch noch weit entfernt ist, zeigt eine andere Zahl der IMAS-Studie: 37 Prozent der Frauen in Niederösterreich (österreichweit jede vierte Frau) geben an, finanziell von der Familie abhängig zu sein, während es bei den Männern in NÖ 15 Prozent (österreichweit nur 12 Prozent) sind.

Ursächlich dafür seien neben Gender-Pay-Gap, Teilzeitquote, Karenzzeiten und mehr auch Nachholbedarf beim Interesse und der Informiertheit in Sachen Finanzthemen, wie die Sparkasse meint. „Wir sehen an den Ergebnissen der Studie, dass immer mehr Frauen nach finanzieller Unabhängigkeit streben und ihr Geldleben in die eigene Hand nehmen wollen. Es fehlt aber oft an Information“, analysiert Helge Haslinger, Vorstandsdirektor der Sparkasse Niederösterreich Mitte West und stellvertretender Obmann des Landesverbandes der Niederösterreichischen Sparkassen.

Das sagen auch die Zahlen: Während sich fast die Hälfte der Männer (44 Prozent in Niederösterreich und 46 österreichweit) dafür „sehr“ oder „eher“ interessieren, sind es bei den Frauen nur 37 Prozent in Niederösterreich und 35 Prozent österreichweit.

Im Vergleich fühlen sich österreichweit Männer mit 49 Prozent häufiger gut über Finanzthemen informiert. Frauen sind hier in der Eigenbewertung etwas kritischer, 36 Prozent österreichweit fühlen sich zumindest „gut“ informiert. In Niederösterreich ist der Wert annähernd gleich: 41 Prozent bei den Männern und 39 Prozent bei den Frauen.

Frauen vorsichtiger in der Veranlagung

Der Sicherheitsaspekt beim Sparen steht für Frauen (92 Prozent bundes- und landesweit) deutlich mehr im Fokus als bei ihrem männlichen Gegenpart (76 Prozent in Niederösterreich und 81 österreichweit). Frauen setzen im Vergleich zu Männern auf das Sparbuch und Bausparer und haben seltener ein Wertpapierdepot oder einen Investmentplan.

Jessica Kralowetz, Leiterin Private Banking, Sparkasse Niederösterreich Mitte West, sagt dazu: „Frauen trauen sich bei der Veranlagung weniger zu als Männer und setzen lieber auf das altbekannte Sparbuch. Für den langfristigen Vermögensaufbau eignet sich das aber leider nicht mehr.“

Foto: Unsplash, Sasun Bughdaryan

Die IMAS-Befragung unterstreicht das: Männer stützen sich bei Finanzthemen im Vergleich zu Frauen eher auf Nachrichten in Zeitungen und Informationen aus Internet und Social Media. Frauen hingegen bevorzugen den persönlichen Kontakt und beziehen ihre Informationen über Familie und Freunde. Die überwiegende Mehrheit beider Geschlechter hingegen schätzt die Expertise ihrer Bank. Doch auch hier suchen Frauen mit 77 Prozent niederösterreichweit (78 Prozent österreichweit) deutlich stärker als Männer mit 70 Prozent niederösterreichweit (66 Prozent österreichweit) den persönlichen Kontakt zu Finanzexpertinnen und -experten.

„Deswegen gilt es einerseits das finanzielle Selbstvertrauen der Frauen zu stärken und die Vorteile alternativer Veranlagungsstrategien aufzuzeigen“, so Krawoletz, „aber gleichzeitig auch darauf aufmerksam zu machen, dass Anlegen nicht nur etwas für ‚Reiche‘ ist und schon 50 oder 100 Euro im Monat signifikant zum langfristigen Vermögensaufbau beitragen.“

Deswegen stellt die Erste Bank und Sparkassen ihre Finanzbildungs-Initiative „she invests“ vor. In Keynotes renommierter Expertinnen und interaktiven Workshops, die explizit auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind, wird das Finanzwissen gestärkt und Themen, wie die eigene finanzielle Sicherheit, Vorsorge und der langfristige Vermögensaufbau vermittelt. Auch für Nicht-Kundinnen. Das nächste „she invests“-Online-Event findet am 29. März statt.

„Wir sehen gerade bei Frauen derzeit ein enormes Interesse an Finanzbildungsangeboten. Unsere für alle frei zugängige Webinar-Serie she invests wird extrem gut angenommen“, schließt Lucia Hasler, Leiterin Personal, Sparkasse Niederösterreich Mitte West.

