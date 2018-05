Was mit einem kleinen Unternehmen, das Reparaturarbeiten durchführte, begann, hat sich in den 90 Jahren seines Bestehens zu einem Kompetenzzentrum für Kleinwasserkrafttechnik entwickelt. Beim Festakt des rund 100 Mitarbeiter starken Unternehmens blickten der aktuelle CEO Robert Schuhmayer und sein Vorgänger Josef Lampl auf die bewegte Firmengeschichte zurück.

1928 gründete Alois Kössler das Unternehmen als Reparaturwerkstätte für Turbinen und Generatoren in Wilhelmsburg. Sechs Jahre später übersiedelte der Betrieb an den heutigen Standort nach St. Georgen. Kössler begann eigene Turbinen und Regler zu entwickeln. „Im Zweiten Weltkrieg bauten wir Turbinen und keine Geräte für die Rüstung“, betont Lampl. Nach sowjetischer Verwaltung ging das Unternehmen wieder in Privatbesitz über und die erfolgreiche Entwicklung startete.

„Das waren für mich Pioniere“, zollte Lampl Respekt. Ein Büro in Oberösterreich wurde installiert und von dort aus die Märkte in Salzburg und der Steiermark erschlossen. Unter der Führung von Erich Kössler, dem Sohn des Firmengründers, stieg die Exportquote in den späten 1980er Jahre auf über 80 Prozent. Er weitete das Geschäft auch auf die Märkte außerhalb der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) aus. „Damals gewann die Kleinwasserkraft immer mehr an Bedeutung. Kössler hielt Seminare über den Vorteil der eigenen Stromproduktion bei Firmen“, berichtete Lampl.

Seit 84 Jahren ist das Werk der Firma Kössler am Standort in St. Georgen. Das Firmenareal wuchs immer weiter. | Photography Pfeffel

1985 starb Erich Kössler unerwartet. Dem Erfolg des Unternehmens tat das aber keinen Abbruch. In den 1990er Jahren bis 2007 wuchs das Unternehmen international: Es entstanden Kössler Iberica und Steel Industries Kerala.

1997 erlebte das Unternehmen nach der Unterzeichnung des Kyoto-Protokoll einen weiteren Aufschwung. Zu Spitzenzeiten hatte Kössler am Standort in St. Georgen 130 Mitarbeiter. Die steigende Nachfrage gab den Kleinwasserkraftspezialisten die Möglichkeit zur Entwicklung neuer Technologien. Seit 2007 ist Kössler Teil des Voith-Konzerns. Gemeinsam mit dem Mutterkonzern entwickelte das St. Georgener Unternehmen mit dem Einsatz von Kaplan-Rohrturbinen mit innen liegenden Generatoren eine Innovation. Zukünftig will Schuhmayer, neuer CEO seit April, die Rolle Kösslers als technologisches Kompetenzzentrum für den Bereich Small Hydro innerhalb von Voith weiter ausbauen.