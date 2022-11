Egger investiert 25 Millionen in Unterradlberg

Werbung

Das Familienunternehmen Egger nimmt 25 Millionen Euro für das Werk in Unterradlberg in die Hand. Neben Umbau- und Wartungsarbeiten wird auch in den Ausbau der nachhaltigen Energiegewinnung investiert. So wird das Unternehmen fast zur Gänze unabhängig von Erdgas und so fit für die Zukunft gemacht.

Fünf Wochen stand das Egger-Werk in Unterradlberg still. Die geplanten Umbau- und Wartungsarbeiten der Anlagen zur Spanplattenproduktion konnten so effizient durchgeführt werden. Dafür setzte Egger auf die interne Expertise der Mitarbeitenden. Fast alle technischen Mitarbeiter des Standorts waren gemeinsam mit Kollegen aus anderen Werken bei den Wartungsarbeiten eingebunden.

Egger investiert in die Modernisierung des Spanplatten-Werks in Unterradlberg. Werksleiter Technik und Produktion Martin Wurzl berichtet auch von der Umstellung der Energieversorgung. Foto: Ralf Niederer, Egger

„Die Vorbereitungen zur Modernisierung und Wartung liefen schon seit vielen Monaten, die Planungen dazu schon einige Jahre. Auch wegen Corona kam es zu Verschiebungen“, sagt Werksleiter Technik und Produktion Martin Wurzl. Zu warten, sei die richtige Entscheidung gewesen: „So konnte Egger die hohe Nachfrage der Kunden in Zeiten der Hochkonjunktur gut bedienen“, führt Wurzl aus.

Investiert wird auch in die Energieversorgung. So soll ein Wärmetauscher installiert werden, der mittels Dampf aus dem bestehenden Biomassekessel betrieben wird. Dieser Wärmetauscher wird künftig das Thermalöl erhitzen, das für den Betrieb der Rohplattenpresse und Beschichtungsanlagen benötigt wird.

Dann ist das Werk fast zur Gänze erdgasfrei. „Nur für das Anlaufen des Biomassekessels ist eine Zündflamme mittels Gas notwendig“, heißt es von Egger. Die Anlagen seien allerdings im Normalfall durchgehend in Betrieb. Erdgas werde daher nur im Falle eines Ausfalls des Biomassekessels und für den erneuten Anfahrprozess benötigt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.