St. Pölten bietet im Sommer viel Bewegung im Freien

Wer im Sommer nicht schon genug schwitzt, kann an einem der vielen Outdoor-Sport- und Bewegungsangebote in der Stadt teilnehmen. Seit sieben Jahren bewährt ist das gratis Angebot der ÖGK „Bewegt im Park“.

In St. Pölten finden an sechs Terminen Kurse statt. Montag, von 18 bis 19 Uhr, geht es im Hammerpark heiß her bei Zumba und danach bei Dance Aerobic. Beides wird durch die ESV-Sektion Tanzsport angeleitet.

Dienstag lädt die Sportunion zu einem Sensomotorik-Training ab 17.30 Uhr auf der Grünfläche an der Ecke zwischen Clichystraße und Helligergasse. Und um 18.30 Uhr wird beim Functional Training geschwitzt.

Donnerstag findet das Training der Sportunion am Ratzersdorfer See statt. Um 17.30 Uhr ist Bodywork angesagt und um 18.30 Uhr Zumba.

Ebenfalls gratis trainieren geht alle zwei Wochen beim Wednesday Workout des „Fittest City“-Verein. Entspannter geht es bei diversen Yoga-Angeboten am Viehofner See zu, unter anderem von Yoga Estar am Stand-up-Paddle, mit The Blissful Path oder mit Home Of Om. Das St. Pöltner Studio lädt außerdem am Samstag, 19. Juni, zu „Österreichs höchster Yogaeinheit“ am Ötschergipfel.

